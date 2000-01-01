29.03 12:45 MIGnews.com

"Марш Миллионов": ХАМАС не пустит демонстрантов к границе

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Высокопоставленный сановник ХАМАСа дал интервью израильской газете Исраэль Ха Йом.Основной темой разговора был “День Накбы” и готовящийся ХАМАСом “Марш Миллионов”.Выяснилось, что в “марше” примет участие не миллион, а сто тысяч человек.Сановник также сказал, что в планы ХАМАСа не входит прорыв границы. Он заявил: “Мы позволим демонстрантам пересечь линию в 800 метрах от границы, и мы позволим им митинговать на этой территории, но мы не подпустим их ближе, чем на 800 метров к границе”.Сановник также выразил опасение того, что люди просто не откликнуться на призывы ХАМАСа, поскольку на середину мая назначен “Марш Возвращения”. Он совпадает с Рамаданом, и ХАМАС пытается “создать резерв” для двух маршей.Хамасник объяснил: “Подготовка к Рамадану начинается в середине мая. Она требует многих приготовлений и денег, и есть опасение того, что люди предпочтут готовиться к Рамадану, а не к маршу”.Сановник продолжил: “Мы предупредили людей, что они должны прийти с теплой одеждой, водой и спальными мешками. Мы намерены провести спокойную демонстрацию, и нам не нужна конфронтация”.