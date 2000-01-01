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youtube 29.03 11:05   MIGnews.com

"Если Аббас не хочет в переговоров, то мы найдем другого"

Если председатель ПА Махмуд Аббас будет по-прежнему противиться сесть за стол переговоров с Еврейским государством при посредничестве США, то администрация будет искать того, кто будет рад сделать это.

Об этом заявил посол США в Израиле Дэвид Фридман в интервью изданию "Shvi'i".

Он отметил, что Аббас не "является незаменимым" в мирном процессе палестинцев с Израилем.

"Время не останавливается. Если Аббас не заинтересован в проведении переговоров, я уверен, что кто-то другой захочет этого. Если Абу Мазен создает вакуум, я убежден, что кто-то его заполнит, и тогда мы сможем двигаться вперед с мирным процессом", - резюмировал американский дипломат.
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