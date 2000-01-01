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Наезд в Акко признан попыткой убийства на национальной почве 29.03 10:07   MIGnews.com

Наезд в Акко признан попыткой убийства на национальной почве

Через месяц после того, как 26-летний израильский араб сбил трех солдат и полицейских своим джипом в Акко, ему предъявлено обвинение в трех попытках убийства на почве национальной ненависти.

Обвиняемый сбил двух солдат ЦАХАЛа и одного солдата МАГАВа.

Обвиняемый отрицает всякую связь с террористическими организациями - ХАМАСом и ISIS и молчит на допросах. Он также желает своим жертвам “скорейшего выздоровления”.

Обвиняемый продолжает настаивать на том, что он не планировал террористической атаки. он утверждает, что все произошло из-за того, что он “не знал города” и “искал место для парковки”.
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