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Jerusalem Post: США планируют саммит по мирному процессу | Фото: Thinkstock29.03 08:44   MIGnews.com

Jerusalem Post: США планируют саммит по мирному процессу

Члены администрации президента США Дональда Трампа изучают возможности проведения конференции по палестино-израильскому мирному процессу этим летом, которая впервые соберет за одним столом лидеров арабских стран Персидского залива, председателя ПА и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу.
Об этом сообщает Jerusalem Post со ссылкой на источники.

Американские официальные лица проявляют спокойный интерес к этому событию, как сообщили израильские источники, пожелавшие остаться анонимными из-за уважения к новой администрации США.

Отмечается, что ни одно мероприятие не было официально запланировано. Дополнительные источники как из Израиля, так из США отрицают тот факт, что возможно предстоящий саммит является результатом недавней американской дипломатической деятельности в регионе.

Некоторые считают эту идею конкретной целью администрации США, добивающейся важной победы во внешней политике.

В качестве предварительного условия для проведения переговоров, установленного арабскими участниками, Израиль будет вынужден согласиться и придерживаться неформального замораживания будущего строительства новых жилых единиц за пределами установленных поселений, как сообщает источник.
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