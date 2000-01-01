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Новое оружие ХАМАСа - ракета с боеголовкой весом 200 кг 29.03 07:11   MIGnews.com

Новое оружие ХАМАСа - ракета с боеголовкой весом 200 кг

ХАМАС готовит себя к новому сражению с Израилем и обновляет свой оружейный арсенал.

Израильские СМИ сообщают, что на вооружении террористов появились новые ракеты короткого радиуса действия, с боеголовкой весом 160-200 кг. Ракета может представлять собой проблему для системы ПРО “Железный Купол”, сконструированной для перехвата на большие расстояния.

ХАМАС извлек уроки из прошлых войн и теперь его целью является нанесение ударов по местам развертывания и выдвижения в Газу подразделений ЦАХАЛа, а также по израильским населенным пунктам, находящимся непосредственно у границы.

Во время “Нерушимой Скалы” значительная часть боевых потерь ЦАХАЛа была следствием минометных обстрелов так называемых “территорий сбора” в 3-4 км от границы, а не самих боев.

28 марта шеф политбюро ХАМАСа Халед Машаль произнес речь, посвященную ликвидации одного из лидеров ХАМАСа в Газе Мазена Фукаха. Машаль сказал: “Израиль решил изменить правила игры - и мы принимаем этот вызов. Предательская рука сионистов убила Фукаха. Если враг изменил правила игры - руководство движения, его военные и политические компоненты готовы принять этот вызов”.
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