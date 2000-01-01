29.03 21:38 MIGnews.com

Аббас назвал условия для мира с Израилем

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Палестинцы готовы заключить мирный договор с Израилем при условии прекращения "оккупации палестинских территорий" и создания двух государств, одно из которых будет независимой Палестиной. Об этом пишет иорданская газета "Аль-Гхад" со ссылкой на председателя Палестинской автономии Махмуда Аббаса."Мы, палестинцы, готовы подписать мирный договор и, наконец, решить все проблемы, если закончится израильская оккупация и будет реализован принцип создания двух независимых государств", - заявил палестинский лидер.По словам Абу Мазена, "нет никакого нового плана ни новой инициативы по установлению мира между Палестиной и Израилем", добавив, что палестинцы все еще привержены арабскому мирному плану.