29.03 15:50 MIGnews.com

"Без Палестины не может быть мира на Ближнем Востоке"

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Миру на Ближнем Востоке не бывать без создания Палестинского государства по формуле "двух государств для двух народов" на основании всеобъемлющего арабо-израильского мирного соглашения.С таким заявлением, открывая 28-й ежегодный саммит Лиги арабских государств 29 марта в Аммане, выступил король Иордании Абдулла II, добавив, что строительство израильских поселений в Иудее и Самарии является угрозой для любого мирного соглашения на основании двух государств."Израиль продолжает расширять поселения и разрушать шансы на достижение мира ... Ни мира, ни стабильности в регионе не может быть без справедливого и всеобъемлющего "двугосударственного" решения палестинского вопроса", - считает монарх.Абдулла II подчеркивает, что, как хранитель мусульманских святынь Иерусалима, Иордания не допустит нанесения никакого вреда мечети Аль-Акса и что за любыми односторонними шагами Израиля по изменению статуса-кво последуют катастрофические последствия для будущего всего ближневосточного региона.Выступавший после него генеральный секретарь Арабской лиги Ахмед Абуль-Гейт призвал палестинцев объединиться для благополучного решения вопроса об их будущем."Разделение палестинцев оказывает негативное влияние на палестинский вопрос. Кризисы в арабском мире глубоки, но желание победить их должно быть куда сильнее.Нас также беспокоит необходимость достижения арабскими странами консенсуса на счет палестинского вопроса, который должен отчетливо отражаться на всех встречах арабских государств и их лидеров с новой американской администрацией", - сказал участникам саммита.