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`Еш дин`: Израильтяне избили палестинца возле Хомеш | Фото:29.02 17:33   MIGnews.com

"Еш дин": Израильтяне избили палестинца возле Хомеш

Несколько израильтян напали на палестинского фермера возле Хомеша, поселения на севере Западного берега, которое было эвакуировано в 2005 году.

Об этом сообщает правозащитная группа "Еш дин".

По словам организации, фермера в возрасте 50 лет, избили палками и камнями. Он был госпитализирован в больницу Рафидии в Наблусе.

Вчера ЦАХАЛ отменил приказ, запрещающий палестинским фермерам работать в Хомеш, который действовал в течение 15 лет.


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