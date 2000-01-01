29.02 17:33 MIGnews.com
"Еш дин": Израильтяне избили палестинца возле Хомеш
Несколько израильтян напали на палестинского фермера возле Хомеша, поселения на севере Западного берега, которое было эвакуировано в 2005 году.
Об этом сообщает правозащитная группа "Еш дин".
По словам организации, фермера в возрасте 50 лет, избили палками и камнями. Он был госпитализирован в больницу Рафидии в Наблусе.
Вчера ЦАХАЛ отменил приказ, запрещающий палестинским фермерам работать в Хомеш, который действовал в течение 15 лет.
Поделиться
Все по теме
Комментарии