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Франция отреагировала на `сделку века` Трампа | Фото:29.01 10:44   MIGnews.com

Франция отреагировала на "сделку века" Трампа

Франция приветствовала публикацию президентом США Дональдом Трампом мирного плана.

Соответствующее заявление обнародовало Министерство иностранных дел страны, передает Reuters.

"Франция приветствует усилия президента Трампа и обстоятельно изучит представленный им мирный план", – сказано в заявлении.

Во внешнеполитическом ведомстве уточнили, что также стремятся к решению проблемы "двух государств".


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