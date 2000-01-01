29.01 10:44 MIGnews.com
Франция отреагировала на "сделку века" Трампа
Франция приветствовала публикацию президентом США Дональдом Трампом мирного плана
.
Соответствующее заявление обнародовало Министерство иностранных дел страны, передает Reuters
.
"Франция приветствует усилия президента Трампа и обстоятельно изучит представленный им мирный план", – сказано в заявлении.
Во внешнеполитическом ведомстве уточнили, что также стремятся к решению проблемы "двух государств".
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