Кушнер: "сделка века" – последняя надежда палестинцев
Представленный президентом США Дональдом Трампом мирный план является последним шансом палестинцев получить свое государство.
Такое заявление в интервью CNN сделал советник и зять американского лидера Джаред Кушнер, которого называют архитектором "сделки века".
"Президент Трамп завоевал большое доверие государства Израиль. Он совершил много великих дел, которые сделали Израиль более безопасным и укрепили отношения с Америкой", – пояснил он.
По словам Кушнера, Израиль быстро расширяется, продолжается строительство в еврейских поселениях в Иудее и Самарии. А палестинцы должны быть заинтересованы в том, чтобы зафиксировать границы на уровне глобального договора при участии США и других стран мира.
"Это большая возможность для палестинцев. Они получили прекрасный список того, как использовать каждую возможность, которую они имели в прошлом. Возможно, их руководство перестанет вставать в позу и сделает все возможное, чтобы палестинцы начали жить лучше", – отметил он.
Зять Трампа добавил, что план открыт для обсуждений, поскольку его условия не являются окончательными.
"Если мы не сделаем этого сегодня, то, учитывая темпы роста Израиля, я думаю, что это никогда не удастся сделать. Таким образом, мы рассматриваем это как последний шанс для палестинцев получить свое государство", – сказал он, в свою очередь, в интервью "Аль-Джазире".