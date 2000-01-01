29.01 07:29 MIGnews.com

Джальджулию и Умм эль-Фахм передадут "Палестине"

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Один из параграфов мирного плана президента Дональда Трампа предусматривает обмен территориями и населением с будущей “Палестиной”. Среди прочего, предусмотрена возможность передачи палестинскому государству так называемого “арабского треугольника”.План гласит: “В рамки территориальных обменов могут быть включены заселенные и незаселенные районы.Общины Арабского Треугольника - Кафр Кара, База эль-Гарбия, Умм эль-Фахм, Клаансвия, Тайбе, Кафр Касим, Тира, кафр Бара и Дальджулия. Эти общины, преимущественно определяющие себя в качестве палестинских, первоначально должны были быть переданы под иорданский контроль во время переговоров о линии прекращения огня в 1949 году. В конечном итоге израильтянине их оставили за собой , исходя из соображений безопасности. С тех пор положение изменилось и военные соображения сгладились. Наше видение предусматривает, с согласия сторон, граничащих с Израилем возможность того, чтобы границы были изменены и эти общины стали частью палестинского государства. В таком соглашении, гражданские права резидентов Треугольника станут субъектами законов релевантных властей”.