29.01 07:01 MIGnews.com

"В воскресенье суверенитет распространят на территории"

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу объявил, что в следующее воскресенье, 2 февраля правительство проголосует за распространение суверенитета Израиля на территориях.Нетаниягу заявил: “В Итамар будут применяться те же законы, что и в Тель-Авиве”.Нетаниягу сказал, что в рамках мирного плана Трампа Соединенные Штаты признали израильские права на дополнительные территории в Иудее и Самарии, которые будут использованы для расширения поселений. ЦАХАЛ продолжит контролировать всю территорию, включая дороги.Премьер-министр прояснил: "Признание Соединенными Штатами предотвратит введение международных санкций против Израиля после аннексии”.Введение израильских законов на территориях будет проходить в две стадии: “Сначала я намерен утвердить правительственное решение о распространении применения израильского законодательства на Иорданскую долину и израильские поселения. Позднее, после консультаций с США и координируя свои действия с американцами, израильские законы будут распространены на дополнительные территории. На это может уйти некоторое время”.Нетаниягу подчеркнул: "После введения израильских законов на территориях любые ограничения и прочие проблемы, для разрешения которых ранее требовалось одобрение США будут отменены. Большинство нелегальных форпостов находятся на территориях, которые станут израильскими. Израиль продолжит контролировать сферу безопасности на территориях. Палестинцы не получат аэропорта. Палестинцам будут выделены пирсы в портах Ашдода и Хайфы. Контроль над всем контрольно-пропускными пунктами на границе останется у Израиля”.Нетаниягу также заявил, что в конце “мирного процесса” палестинцам будет предложено создать “образование с ограниченным суверенитетом”, и что столицей подобного образования может стать Абу Дис, Восточный Иерусалим. Соединенные Штаты признают Иерусалим единой и неделимой столицей Еврейского Государства, понимая под Иерусалимом районы, находящиеся к западу от стены безопасности.