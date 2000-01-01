29.01 06:41 MIGnews.com

Маленькие подробности карты "сделки века"

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Одним из ключевых пунктов “сделки века” представленной 28 января президентом США Дональдом Трампом стала карта границ между Израилем и палестинцами.Карта представляет основные идеи плана - обмен территориями, подземный тоннель между Газой и Западным берегом, создание промышленных и хай-тек зон.Коричневые зоны на карте - Израиль, все, окрашенное в этот цвет принадлежит Израилю Зеленые зоны - территория будущего палестинского государства. Непрерывные линии в центре карты представляют ту территориальную неразрывность, которую палестинцы получат в районе Тулькарема, Рамаллы, Иерихона и Хеврона. На юге Западного берега будет построен прямой тоннель в Газу. По тоннелю будет проходить скоростная железная дорога.Согласно карте, вся Иорданская долина и северная часть побережья Мертвого моря остаются под израильским контролем.План устанавливает, что “Иерусалим останется неделимым к западу от барьера безопасности”.В “Палестине” останутся 15 изолированных израильских анклавов - Хермеш, Мево Дотан, Элон Морех, Итамар, Браха, Ицхар, Аферет, Маале Амос, Миц, Карми Цур, Телем, Адора, Негохот, Бейт Хагай, отниэль.Зеленое пятно к югу от Газы, в сердце израильской территории - зона хай-тека и “зеленой индустрии. Это - компенсация, которая будет дана палестинцам. Речь идет о том же обмене территориями, который неоднократно представлялся в рамках других мирных планов.Израиль уступит палестинцам район Халуца в Негеве в будущем, если палестинцы согласятся на другие условия плана и создадут палестинское государство. Такая уступка потребует согласия 80 членов Кнессета или референдума - согласно закону о референдуме, принятому в 2015 году.