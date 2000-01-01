Аббас написал записку Нетаниягу

Принятие Израилем и Соединенными Штатами Америки мирного плана по урегулированию палестино-израильского конфликта может ознаменоваться концом соглашений в Осло.
Об этом сказано в письме председателя Палестинской автономии Махмуда Аббаса, направленном премьер-министру Биньямину Нетаниягу, передает 12 канал. Послание написано от руки.
"Мы говорим об отказе Америки и Израиля от соглашений Осло. Считаем себя в праве отказаться от обязательств по соглашениям с Израилем, в том числе связанным с координацией безопасности", – написал Аббас.
Уточняется, что письмо было передано Нетаняигу через министра финансов Моше Кахлона, который в среду встретился с председателем Главного управления по гражданским делам и членом Центрального комитета ФАТХа Хусейном аль-Шейхом. Об этом сообщает The Times of Israel со ссылкой на пресс-секретаря главы Минфина Ави Овадия.
Член Исполнительного комитета Организации освобождения Палестины (ООП) и Центрального комитета ФАТХ Аззам аль-Ахмад также подтвердил в телефонном разговоре информацию о встрече Кахлона с аот-Шейхом.