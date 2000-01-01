29.01 20:39 MIGnews.com
ЦАХАЛ посылает подкрепление на Западный берег
В связи с обострением обстановки ЦАХАЛ посылает подкрепление на Западный берег и границу с Газой.
Об этом сообщила вечером, 29 января, пресс-служба Армии Обороны Израиля.
Причиной послужили беспорядки
, которые устроили палестинцы в связи с публикацией мирного плана США, а также угрозы со стороны ХАМАСа и ПА.
Военные не уточнили, сколько дополнительных войск будет развернуто. В ЦАХАЛ лишь добавили, что проводят постоянную оценку ситуации.
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