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ЦАХАЛ посылает подкрепление на Западный берег | Фото:29.01 20:39   MIGnews.com

ЦАХАЛ посылает подкрепление на Западный берег

В связи с обострением обстановки ЦАХАЛ посылает подкрепление на Западный берег и границу с Газой.

Об этом сообщила вечером, 29 января, пресс-служба Армии Обороны Израиля.

Причиной послужили беспорядки, которые устроили палестинцы в связи с публикацией мирного плана США, а также угрозы со стороны ХАМАСа и ПА.

Военные не уточнили, сколько дополнительных войск будет развернуто. В ЦАХАЛ лишь добавили, что проводят постоянную оценку ситуации.


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