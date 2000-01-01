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Эрдоган: мирный план Трампа `абсолютно неприемлем` | Фото:29.01 19:42   MIGnews.com

Эрдоган: мирный план Трампа "абсолютно неприемлем"

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал мирный план по урегулированию израильско-палестинского конфликта "абсолютно неприемлемым".

Соответствующий комментарий он дал изданию CNN Turk 29 января.

"Иерусалим является священным для мусульман. Идея о том, чтобы отдать Иерусалим Израилю является абсолютно неприемлемой. Этот план игнорирует права палестинцев и направлен на легитимизацию оккупации Израилем палестинских территорий", – сказал Эрдоган.

Пресс-секретарь возглавляемой Эрдоганом Партии справедливости и развития Омер Челик согласился с начальством, заявив, что план Трампа "не имеет ничего общего с мирным урегулированием", передает Haberturk.

"План является произраильским и содержит только оккупационные механизмы. Ничего нового в этом предложении нет. Прорабатывая план, надо совещаться со сторонами. Тут впервые президент США, не поговорив с палестинской стороной, не узнав мнения Турции, выработал план действий", – заявил он.


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