Мирный план: протесты палестинцев переросли в столкновения

Несколько палестинцев бросали камнями в израильских военных, которые, в свою очередь, задействовали слезоточивый газ и звуковые гранаты. По данным Wafa, некоторым понадобилась медицинская помощь после попадания газа в легкие.
Протесты против мирного плана США также проходят в Хевроне, Калькилии, Тулькарме и Аль-Бире.
В свою очередь, представитель Красного полумесяца Эраб аль-Фукаха заявила в комментарии "РИА Новости", что в столкновениях на Западном берегу пострадал 41 палестинец. Это произошло в Рамалле, Иерихоне, Хевроне и Вифлееме.
"Ранения были получены от боевых и резиновых пуль, а также при применении израильтянами слезоточивого газа", – сказала она.