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Мирный план: протесты палестинцев переросли в столкновения | Фото:29.01 18:15   MIGnews.com

Мирный план: протесты палестинцев переросли в столкновения

Десятки палестинцев в Вифлееме вышли на акцию протеста против мирного плана США, который позволит Израилю аннексировать часть Западного берега.

Соответствующее видео представил телеканал Kan в Twitter.

В частности, демонстранты сожгли американский флаг в знак протеста против "сделки века". В результате акция переросла в столкновения.


Несколько палестинцев бросали камнями в израильских военных, которые, в свою очередь, задействовали слезоточивый газ и звуковые гранаты. По данным Wafa, некоторым понадобилась медицинская помощь после попадания газа в легкие.

Протесты против мирного плана США также проходят в Хевроне, Калькилии, Тулькарме и Аль-Бире.

В свою очередь, представитель Красного полумесяца Эраб аль-Фукаха заявила в комментарии "РИА Новости", что в столкновениях на Западном берегу пострадал 41 палестинец. Это произошло в Рамалле, Иерихоне, Хевроне и Вифлееме.

"Ранения были получены от боевых и резиновых пуль, а также при применении израильтянами слезоточивого газа", – сказала она.


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