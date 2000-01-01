Нетаниягу: более выгодная сделка палестинцам и не светит
Мирный план США по урегулированию израильско-палестинского конфликта является лучшим предложением, которое "светит" палестинцам.
Такое заявление в интервью для Fox & Friends сделал премьер-министр Биньямин Нетаниягу, пребывающий с официальным визитом в Вашингтоне.
"Я думаю, что президент сделал что-то экстраординарное Президент Трамп выдвинул мирный план, который позволит нам заключить "сделку века". Это обеспечит Израиль безопасностью, даст палестинцам национальное достоинство, позволяет нам двигаться вперед, чтобы мы могли жить вместе", – отметил Нетаниягу.
По его мнению, план Трампа "может сработать". Глава израильского правительства добавил, что обе стороны должны принять "сделку века", и сделать это прямо сейчас.
"Я знаю, что у палестинцев есть свои возражения, но я видел трех арабских послов на внеочередной церемонии. Я слышал заявления ведущих арабских стран, которые говорили палестинцам: "Вы должны вести переговоры под эгидой США". В самом деле, они должны. Мы все должны двигаться, чтобы заключить эту сделку", – резюмировал он.