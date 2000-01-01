Арабский Треугольник: кошмар перемещения не будет реализован
Жители так называемого Арабского Треугольника раскритиковали пункт мирного плана президента США Дональда Трампа, согласного которому их общины будут переданы будущему палестинскому государству.
Они предложили посадить премьер-министра Биньямина Нетаниягу и лидера "Кахоль Лаван" Бенни Ганца в тюрьму за такое предложение, отметив, что перемещение населения является незаконным в соответствии с четвертой Женевской конвенцией, передает Ynet.
"Этот кошмар не может быть реализован. У мирного плана есть три цели, и все они далеки от мирных", – сказал мэр Тайбе Мансур Масрава.
По его словам, цель "сделки века" состояла в том, чтобы отвлечь публику от импичмента Трампа, от обвинений против Нетаниягу, а также "заставить Ганца оказаться неудачником".
"План бредовый, но мы говорим самым четким из всех возможных способов: другой "Накбы" не будет! Такой план может быть реализован, даже если он будет стоить нам нашей жизни. Мир заключен с врагом. Мы являемся жителями государства, а не врагами. Премьер-министр хочет спасти собственную шкуру за счет разжигания ненависти против арабского населения", – сказал он.
Отметим, что в Арабский Треугольник входят следующие общины, которые должны передать "Палестине": Кафр Кара, База эль-Гарбия, Умм эль-Фахм, Клаансвия, Тайбе, Кафр Касим, Тира, кафр Бара и Дальджулия.
"Эти общины, преимущественно определяющие себя в качестве палестинских, первоначально должны были быть переданы под иорданский контроль во время переговоров о линии прекращения огня в 1949 году. В конечном итоге израильтянине их оставили за собой, исходя из соображений безопасности. С тех пор положение изменилось и военные соображения сгладились", – сказано в мирном плане Трампа.