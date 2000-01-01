Rambler's Top100








Опросы




Nakonu.com











Арабский Треугольник: кошмар перемещения не будет реализован | Фото:29.01 17:50   MIGnews.com

Арабский Треугольник: кошмар перемещения не будет реализован

Жители так называемого Арабского Треугольника раскритиковали пункт мирного плана президента США Дональда Трампа, согласного которому их общины будут переданы будущему палестинскому государству.

Они предложили посадить премьер-министра Биньямина Нетаниягу и лидера "Кахоль Лаван" Бенни Ганца в тюрьму за такое предложение, отметив, что перемещение населения является незаконным в соответствии с четвертой Женевской конвенцией, передает Ynet.

"Этот кошмар не может быть реализован. У мирного плана есть три цели, и все они далеки от мирных", – сказал мэр Тайбе Мансур Масрава.

По его словам, цель "сделки века" состояла в том, чтобы отвлечь публику от импичмента Трампа, от обвинений против Нетаниягу, а также "заставить Ганца оказаться неудачником".

"План бредовый, но мы говорим самым четким из всех возможных способов: другой "Накбы" не будет! Такой план может быть реализован, даже если он будет стоить нам нашей жизни. Мир заключен с врагом. Мы являемся жителями государства, а не врагами. Премьер-министр хочет спасти собственную шкуру за счет разжигания ненависти против арабского населения", – сказал он.

Отметим, что в Арабский Треугольник входят следующие общины, которые должны передать "Палестине": Кафр Кара, База эль-Гарбия, Умм эль-Фахм, Клаансвия, Тайбе, Кафр Касим, Тира, кафр Бара и Дальджулия.

"Эти общины, преимущественно определяющие себя в качестве палестинских, первоначально должны были быть переданы под иорданский контроль во время переговоров о линии прекращения огня в 1949 году. В конечном итоге израильтянине их оставили за собой, исходя из соображений безопасности. С тех пор положение изменилось и военные соображения сгладились", – сказано в мирном плане Трампа.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
18:50
Зариф: "сделка века" Трампа – кошмар для всего мира
18:30
Аббас попал между молотом и наковальней
18:15
Мирный план: протесты палестинцев переросли в столкновения  
18:00
Нетаниягу: более выгодная сделка палестинцам и не светит
17:32
Мэр Уханя подал в отставку
17:13
Катар предостерег от "новой реальности" на Храмовой горе
16:59
Нетаниягу встретился с Помпео в Вашингтоне  
16:42
Китай: вирус-убийца превзошел по числу больных эпидемию SARS
16:24
Рухани: Иран и Россия укрепляют связи против воли США
16:03
Суд Гааги отклонил иск о военных преступлениях Ганца
15:32
ЦИК дисквалифицировал жену убийцы Рабина
15:10
ЕС удвоит персонал по предоставлению убежища в Греции
14:55
Ривлин пристыдил Германию: Иран хочет уничтожить Израиль
14:40
При поддержке РФ силы Асада вошли в Маараф Аль-Нуман  
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus