Катар предостерег от "новой реальности" на Храмовой горе
Катарское Министерство вакуфов и исламских дел (AWQAFM) предостерегло от "новой реальности" на Храмовой горе.
Соответствующее заявление было обнародовано после публикации мирного плана по урегулированию израильско-палестинского конфликта, передает The Times of Israel.
"Министерство по делам авкафов и ислама предостерегает от навязывания "новой реальности" в благословенной мечети Аль-Акса. Немусульмане не имеют права на мечеть Аль-Акса", – заявили в катарском министерстве.
Прямо в ведомстве не упомянули, что речь идет о мирном плане Дональда Трампа. В заявлении лишь отметили, будто израильские власти "вторглись" в самое "сердце" Храмовой горы, чтобы прервать его функцонирование.
Отметим, что "сделка века" гарантирует доступность святых мест для всех религиозных конфессий и сохраняет статус-кво на Храмовой горе.