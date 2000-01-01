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Катар предупреждает о `новой реальности` на Храмовой горе | Фото:29.01 17:13   MIGnews.com

Катар предостерег от "новой реальности" на Храмовой горе

Катарское Министерство вакуфов и исламских дел (AWQAFM) предостерегло от "новой реальности" на Храмовой горе.

Соответствующее заявление было обнародовано после публикации мирного плана по урегулированию израильско-палестинского конфликта, передает The Times of Israel.

"Министерство по делам авкафов и ислама предостерегает от навязывания "новой реальности" в благословенной мечети Аль-Акса. Немусульмане не имеют права на мечеть Аль-Акса", – заявили в катарском министерстве.

Прямо в ведомстве не упомянули, что речь идет о мирном плане Дональда Трампа. В заявлении лишь отметили, будто израильские власти "вторглись" в самое "сердце" Храмовой горы, чтобы прервать его функцонирование.

Отметим, что "сделка века" гарантирует доступность святых мест для всех религиозных конфессий и сохраняет статус-кво на Храмовой горе.


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