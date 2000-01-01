Rambler's Top100








Опросы




Nakonu.com











Озвучены сроки подачи документов в МУС | Фото:29.01 13:26   MIGnews.com

Озвучены сроки подачи документов в МУС

Предсудебная палата Международного уголовного суда требует от Израиля и палестинцев ответить на обвинения в предполагаемом военном преступлении.

Документы необходимо отправить до 16 марта, сказано в официальном заявлении МУС.

"Палата в составе с председательствующим судьей Петером Ковача, судьей Марком Перрена де Бришамбо и судьей Рейн Алапини Гансу предлагает Палестине, Израилю и другим потерпевшим представить письменные возражения по просьбе прокурора не позднее 16 марта 2020 года", – сказано в заявлении.

В МУС уточнили, что другие государства, организации или вовлеченные лица могут подавать запрос на разрешение представить письменные возражения не позднее 14 февраля 2020 года. Если ответ будет положительным, прислать документы также не позднее 16 марта.

В ведомстве пояснили, что прокурор Фату Бенсуда должна будет отклонить документы, если посчитает нужным, до 30 марта.

"Палата также считает целесообразным назначить адвоката для защиты интересов потерпевших в Палестине, которые не имеют юридического представителя", – добавили в гаагском суде.

Напомним, 20 декабря прокурор МУС Фату Бенсуда заявила, что "удовлетворена наличием разумных доводов для расследования" предполагаемых военных преступлений Израиля на территории ПА.

В ответ израильские политики раскритиковали решение суда. Юридический советник правительства Авихай Мандельблитт сказал, что гаагский трибунал не имеет полномочий решать, являются ли законными поселения в Иудее и Самарии и прочие указанные в решении судьи вопросы.

А премьер-министр Биньямин Нетаниягу потребовал ввести санкции против МУС, который "выступает против прав демократий защищать себя и против прав еврейского народа жить на исконной родине".


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
14:25
"Сделка века" Трампа: появилась реакция Кремля
14:11
Ривлин о "сделке века": всем придется пойти на уступки
13:58
Удар Ирана по базам в Ираке: 50 военных США пострадали
13:55
Либерман: Трамп присвоил мою программу
13:40
Гибель Брайанта: представлены новые подробности катастрофы
13:16
Глава Бо. Не ходите к египтянам в гости!
13:12
Нетаниягу перечислил основные пункты мирного плана
12:51
ЦИК дисквалифицировал Хибу Язбек
12:45
Коби Брайанта опознали: с ним могла погибнуть дочь
12:28
Эр-Рияд поддержал план Трампа по Ближнему Востоку
12:16
Эхуд Барак: мы за безопасность или за апартеид?
12:10
Нетаниягу: Израиль хочет, чтобы палестинцы жили лучше
11:55
Иран: убит агент ЦРУ, стоявший за смертью Сулеймани
11:32
РФ и КНР разработают вакцину от коронавируса
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus