Озвучены сроки подачи документов в МУС

Предсудебная палата Международного уголовного суда требует от Израиля и палестинцев ответить на обвинения в предполагаемом военном преступлении.
Документы необходимо отправить до 16 марта, сказано в официальном заявлении МУС.
"Палата в составе с председательствующим судьей Петером Ковача, судьей Марком Перрена де Бришамбо и судьей Рейн Алапини Гансу предлагает Палестине, Израилю и другим потерпевшим представить письменные возражения по просьбе прокурора не позднее 16 марта 2020 года", – сказано в заявлении.
В МУС уточнили, что другие государства, организации или вовлеченные лица могут подавать запрос на разрешение представить письменные возражения не позднее 14 февраля 2020 года. Если ответ будет положительным, прислать документы также не позднее 16 марта.
В ведомстве пояснили, что прокурор Фату Бенсуда должна будет отклонить документы, если посчитает нужным, до 30 марта.
"Палата также считает целесообразным назначить адвоката для защиты интересов потерпевших в Палестине, которые не имеют юридического представителя", – добавили в гаагском суде.
Напомним, 20 декабря прокурор МУС Фату Бенсуда заявила, что "удовлетворена наличием разумных доводов для расследования" предполагаемых военных преступлений Израиля на территории ПА.
В ответ израильские политики раскритиковали решение суда. Юридический советник правительства Авихай Мандельблитт сказал, что гаагский трибунал не имеет полномочий решать, являются ли законными поселения в Иудее и Самарии и прочие указанные в решении судьи вопросы.
А премьер-министр Биньямин Нетаниягу потребовал ввести санкции против МУС, который "выступает против прав демократий защищать себя и против прав еврейского народа жить на исконной родине".