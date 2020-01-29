"Сделка века" Трампа: появилась реакция Кремля

Кремль продолжает изучать мирный план по урегулированию палестино-израильского конфликта, представленный президентом США Дональдом Трампом.
Такое заявление сделал пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков 29 января, передает "РИА Новости".
"Мы продолжаем анализировать эту информацию, изучать план, который был подготовлен в администрации Белого дома. Завтра также будет встреча с премьером Израиля Биньямином Нетаниягу, поступит еще информация, что называется, из первых рук", – пояснил он журналистам.
По словам Пескова, сейчас Кремль может только констатировать, что план получил полную поддержку со стороны Израиля и рядом других государств, но "встретил категорическое неприятие со стороны непосредственного участника так называемой сделки".
"Речь идет о Палестине. Пока это можно констатировать. Еще раз повторяю, мы продолжаем анализировать ситуацию", – добавил Песков.