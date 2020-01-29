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`Сделка века` Трампа: появилась реакция Кремля | Фото:29.01 14:25   MIGnews.com

"Сделка века" Трампа: появилась реакция Кремля

Кремль продолжает изучать мирный план по урегулированию палестино-израильского конфликта, представленный президентом США Дональдом Трампом.

Такое заявление сделал пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков 29 января, передает "РИА Новости".

"Мы продолжаем анализировать эту информацию, изучать план, который был подготовлен в администрации Белого дома. Завтра также будет встреча с премьером Израиля Биньямином Нетаниягу, поступит еще информация, что называется, из первых рук", – пояснил он журналистам.

По словам Пескова, сейчас Кремль может только констатировать, что план получил полную поддержку со стороны Израиля и рядом других государств, но "встретил категорическое неприятие со стороны непосредственного участника так называемой сделки".

"Речь идет о Палестине. Пока это можно констатировать. Еще раз повторяю, мы продолжаем анализировать ситуацию", – добавил Песков.


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