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Арабская Лига: план Трампа лишает палестинцев прав | Фото:29.01 11:19   MIGnews.com

Арабская Лига: план Трампа лишает палестинцев прав

Генеральный секретарь Лиги арабских государств Ахмад Абуль аль-Гейт увидел после первого прочтения мирного плана президента США Дональда Трампа "пренебрежение легитимными правами палестинцев".

Такое заявление он сделал после того, как американский лидер представил "сделку века", передает Reuters.

По словам генсека ЛАГ, навязать какие-либо решения палестино-израильского конфликта не удастся.

"Арабская лига внимательно изучит предложение США. Мы готовы рассмотреть любое серьезное предложение, направленное на достижение мира", – сказал он.

Аль-Гейт такде добавил, что мирный план США по Ближнему Востоку будет обсуждаться на предстоящей чрезвычайной встрече.


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