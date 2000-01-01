29.01 11:19 MIGnews.com
Арабская Лига: план Трампа лишает палестинцев прав
Генеральный секретарь Лиги арабских государств Ахмад Абуль аль-Гейт увидел после первого прочтения мирного плана президента США Дональда Трампа "пренебрежение легитимными правами палестинцев".
Такое заявление он сделал после того, как американский лидер представил "сделку века", передает Reuters
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По словам генсека ЛАГ, навязать какие-либо решения палестино-израильского конфликта не удастся.
"Арабская лига внимательно изучит предложение США. Мы готовы рассмотреть любое серьезное предложение, направленное на достижение мира", – сказал он.
Аль-Гейт такде добавил, что мирный план США по Ближнему Востоку будет обсуждаться на предстоящей чрезвычайной встрече.
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