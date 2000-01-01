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Амир Перец: Мы должны заставить ХАМАС страдать 29.01 21:33   MIGnews.com

"Мы должны заставить ХАМАС страдать"

Спустя два с половиной года с того момента, как боевики ХАМАСа убили и похитили израильских солдат Орона Шауля и Адара Голдина, в Кнессете было сформировано новое лобби, цель которого – принятие новых мер давления на палестинскую группировку с целью возвращения тел солдат.

Экс-министр обороны Амир Перец ("Сионистский лагерь"), который возглавил новое лобби вместе с представительницей "Еврейского дома" Шули Муаллем-Рафаэли, поделился своим видением израильской политики, необходимой для возвращения тел Орона и Адара их родным.

"Государство, посылающее своих солдат рисковать их жизнями, обязано возвращать их живыми или мертвыми", - сказал он в интервью "Аруц Шеве" в кулуарах Кнессета.

Экс-министр настаивает на том, что у Израиля есть все возможности добиваться выдачи погибших солдат - через Владимира Путина, который мог бы надавить на Иран и Сирию – главных спонсоров ХАМАСа, а также каналы в союзных арабских государствах – Египте и странах Залива. Кроме того, Перец предлагает занять более жесткую позицию в отношении содержащихся под стражей террористов ХАМАСа либо же ограничить возвращение тел ликвидированных террористов их семьям.

"ХАМАС ведет себя неуважительно, не учитывая элементарные религиозные нормы", - отметил он.

Еще одним рычагом давления Амир Перец считает лишение всяческих льгот и поблажек для содержащихся в тюрьмах высокопоставленных членов ХАМАСа.

"Это все надо предпринимать мудрым, продуманным образом, но так, чтобы заставить ХАМАС страдать", - подчеркивает экс-министр.
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