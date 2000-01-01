28.12 21:20 MIGnews.com

Беннетт заморозил выплату 150 млн шекелей в ПА

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Кабинет безопасности намерен вывести большую часть средств, которые Палестинская администрация платит террористам и их семьям из налогов и сборов в Израиле. Министр обороны Нафтали Беннетт внесет предложение заморозить 650 миллионов шекелей.Эта сумма включает в себя 149 миллионов специально для семей террористов, которые были убиты или ранены во время террористических актов против израильтян.Закон об удержании требует, чтобы министр обороны предоставил Кабинету безопасности информацию о том, сколько ПА платит террористам и их семьям каждый год. Затем Министерство финансов должно вычесть эти средства из налогов и тарифов, которые Израиль собирает для ПА ежемесячно, исходя из суммы, уплаченной ПА террористам в предыдущем году, деленной на 12.Закон был предложен заместителем министра обороны Ави Дихтером и депутатом Элазаром Стерном, и принят в июле 2018 года.Палестинская администрация платит террористам больше в зависимости от их тюремного заключения, а это означает, что чем выше степень тяжести преступления, - тем больше они получают каждый месяц. Президент Палестинской автономии Махмуд Аббас придерживается этой политики, несмотря на отчисления Израиля, а также сокращение США помощи ПА в связи с этим.На прошлой неделе Беннетт подписал приказ о замораживании средств, переведенных из ПА восьми террористам с израильским гражданством, что составляет сотни тысяч шекелей в год. Пять из восьми отбывают пожизненное заключение.