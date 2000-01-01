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Израиль проигнорирует просьбу ПА о выборах | Фото:28.12 20:10   MIGnews.com

Израиль проигнорирует просьбу ПА о выборах

Израиль будет игнорировать просьбу Палестинской администрации о проведении местных выборов в Восточном Иерусалиме, сообщили израильские чиновники на сайте Ynet в субботу, 28 декабря.

В официальном письме на прошлой неделе власти ПА просили допустить жителей Восточного Иерусалима в любое потенциальное голосование в парламент. Но после внутренних обсуждений на высшем уровне, говорится в отчете, Израиль решил не отвечать на эту просьбу.

В связи с этим, президент ПА Махмуд Аббас, вероятно, отложит общенациональные выборы. Тем не менее, выборы могли бы положить конец правлению нынешнего президента.

На прошлой неделе Аббас заявил, что не будет проводить запланированные выборы, если Израиль не разрешит палестинцам, проживающим в Восточном Иерусалиме, голосовать.


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