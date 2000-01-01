28.12 08:07 MIGnews.com

Керри: существует полный консенсус против поселений

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Сегодня, 28 декабря, госсекретарь Джон Керри, изложит свое видение разрешения палестино-израильского конфликта, которое он вынесет на рассмотрение парижской мирной конференции.Речь идет о лебединой песне администрации Обамы, перед концом 8-летней каденции и началом президентства Дональда Трампа.Керри попытается оправдать решение Обамы не налагать вето на анти-израильскую резолюцию Совета Безопасности ООН. Красной нитью речи Керри станет указание на то, что “существует полный международный консенсус” против строительства поселений на территориях, статус которых должен быть определен в переговорах между палестинцами и израильтянами.По словам американских представителей, Керри и давно хотел произнести такую речь, в которой он изложил бы видение администрацией Обамы палестино-израильского конфликта, и пути его разрешения. Речь Керри была готова в прошлый четверг, и он намеревался произнести ее перед Советом Безопасности - но отменил свое выступление, после того, как Египет снял с голосования резолюцию против поселений.Министр общественной безопасности Гилад Эрдан прокомментировал лихорадочную деятельность представителей администрации Обамы на ближневосточном направлении: “К несчастью, администрация Обамы, неверно проводившая политику на Ближнем Востоке, пытается обеспечить хаос даже после окончания своей каденции. Речь Керри гарантирует, что палестинцы не согласятся на любые переговоры в ближайшие годы, и задержит любые шансы на мир. Эта попытка предложить формулу для разрешения конфликта в последний момент, в то время как за предыдущие восемь лет ничего не сдвинулось с места, за исключением организации конференции сторонников ХАМАСа в Париже, выглядит патетической и обсессивной”.