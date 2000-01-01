Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com






Керри: существует полный консенсус против поселений 28.12 08:07   MIGnews.com

Керри: существует полный консенсус против поселений

Сегодня, 28 декабря, госсекретарь Джон Керри, изложит свое видение разрешения палестино-израильского конфликта, которое он вынесет на рассмотрение парижской мирной конференции.

Речь идет о лебединой песне администрации Обамы, перед концом 8-летней каденции и началом президентства Дональда Трампа.

Керри попытается оправдать решение Обамы не налагать вето на анти-израильскую резолюцию Совета Безопасности ООН. Красной нитью речи Керри станет указание на то, что “существует полный международный консенсус” против строительства поселений на территориях, статус которых должен быть определен в переговорах между палестинцами и израильтянами.

По словам американских представителей, Керри и давно хотел произнести такую речь, в которой он изложил бы видение администрацией Обамы палестино-израильского конфликта, и пути его разрешения. Речь Керри была готова в прошлый четверг, и он намеревался произнести ее перед Советом Безопасности - но отменил свое выступление, после того, как Египет снял с голосования резолюцию против поселений.

Министр общественной безопасности Гилад Эрдан прокомментировал лихорадочную деятельность представителей администрации Обамы на ближневосточном направлении: “К несчастью, администрация Обамы, неверно проводившая политику на Ближнем Востоке, пытается обеспечить хаос даже после окончания своей каденции. Речь Керри гарантирует, что палестинцы не согласятся на любые переговоры в ближайшие годы, и задержит любые шансы на мир. Эта попытка предложить формулу для разрешения конфликта в последний момент, в то время как за предыдущие восемь лет ничего не сдвинулось с места, за исключением организации конференции сторонников ХАМАСа в Париже, выглядит патетической и обсессивной”.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
09:37
Куба запретила культ личности Фиделя Кастро
09:13
"Поддержка резолюции Новой Зеландией - объявление войны"
09:13
Гатас не знал, что передал телефоны
08:42
Сын убитой в Берлине израильтянки зажег городскую менору
08:06
После резолюции: Палестинцы атакуют Израиль в Гааге
07:49
"Армии арабов уничтожаются ради Израиля"
07:40
Франция просит Израиль и палестинцев не заниматься саботажем
06:24
За поддержку резолюции Израиль может лишить Анголу финпомощи
03:26
Гепарды могут вымереть очень скоро
01:31
Диетологи рассказали, какое шампанское выбрать на Новый год
00:40
Уничтожение моноблока iMac из пушки сняли на видео  
22:19
Президент смотрел порно в зале суда  
21:40
Обещание турецкого посла
21:16
Пережившим Шоа вернут скидки на установку кнопок помощи
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100
Система Orphus