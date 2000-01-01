28.12 08:06 MIGnews.com

После резолюции: Палестинцы атакуют Израиль в Гааге

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Антиизраильская резолюция, принятая Советом Безопасности ООН на прошлой неделе – не последний проект, к которому приложили руку палестинцы для атаки Израиля на международной арене. На очереди – Международный уголовный суд.Как заявил лидер Организации освобождения Палестины, член ЦК ФАТХа Саиб Арикат, ПА готовит целый ряд шагов для начала расследования МУСом, как он выразился, "преступлений, совершенных израильской оккупацией, и, в первую очередь, поселениями"."Весь мир, включая пять постоянных членов Совета Безопасности и Соединенные Штаты в частности, единодушно и ясно заявили, что израильская оккупация палестинской земли и все из этого вытекающее, является незаконным и военными преступлениями. Исходят из этого, палестинское руководство соответствующие предпримет шаги в ответ на высокомерие Израиля и военные преступления, которые он продолжает совершать", - цитирует его "Аруц Шева".Другой член ЦК ФАТХа Мохаммед Штайех заявил, что принятая на прошлой неделе резолюция Совбеза ООН открывает новые возможности для дипломатических действий против поселений.