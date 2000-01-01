После резолюции: Палестинцы атакуют Израиль в Гааге
Антиизраильская резолюция, принятая Советом Безопасности ООН на прошлой неделе – не последний проект, к которому приложили руку палестинцы для атаки Израиля на международной арене. На очереди – Международный уголовный суд.
Как заявил лидер Организации освобождения Палестины, член ЦК ФАТХа Саиб Арикат, ПА готовит целый ряд шагов для начала расследования МУСом, как он выразился, "преступлений, совершенных израильской оккупацией, и, в первую очередь, поселениями".
"Весь мир, включая пять постоянных членов Совета Безопасности и Соединенные Штаты в частности, единодушно и ясно заявили, что израильская оккупация палестинской земли и все из этого вытекающее, является незаконным и военными преступлениями. Исходят из этого, палестинское руководство соответствующие предпримет шаги в ответ на высокомерие Израиля и военные преступления, которые он продолжает совершать", - цитирует его "Аруц Шева".
Другой член ЦК ФАТХа Мохаммед Штайех заявил, что принятая на прошлой неделе резолюция Совбеза ООН открывает новые возможности для дипломатических действий против поселений.