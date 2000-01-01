Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com






После резолюции: Палестинцы атакуют Израиль в МУСе | Фото: Alkan Boudewijn de Beaumont Chaglar/Flickr28.12 08:06   MIGnews.com

После резолюции: Палестинцы атакуют Израиль в Гааге

Антиизраильская резолюция, принятая Советом Безопасности ООН на прошлой неделе – не последний проект, к которому приложили руку палестинцы для атаки Израиля на международной арене. На очереди – Международный уголовный суд.

Как заявил лидер Организации освобождения Палестины, член ЦК ФАТХа Саиб Арикат, ПА готовит целый ряд шагов для начала расследования МУСом, как он выразился, "преступлений, совершенных израильской оккупацией, и, в первую очередь, поселениями".

"Весь мир, включая пять постоянных членов Совета Безопасности и Соединенные Штаты в частности, единодушно и ясно заявили, что израильская оккупация палестинской земли и все из этого вытекающее, является незаконным и военными преступлениями. Исходят из этого, палестинское руководство соответствующие предпримет шаги в ответ на высокомерие Израиля и военные преступления, которые он продолжает совершать", - цитирует его "Аруц Шева".

Другой член ЦК ФАТХа Мохаммед Штайех заявил, что принятая на прошлой неделе резолюция Совбеза ООН открывает новые возможности для дипломатических действий против поселений.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
08:07
Керри: существует полный консенсус против поселений
07:49
"Армии арабов уничтожаются ради Израиля"
07:40
Франция просит Израиль и палестинцев не заниматься саботажем
06:24
За поддержку резолюции Израиль может лишить Анголу финпомощи
03:26
Гепарды могут вымереть очень скоро
01:31
Диетологи рассказали, какое шампанское выбрать на Новый год
00:40
Уничтожение моноблока iMac из пушки сняли на видео  
22:19
Президент смотрел порно в зале суда  
21:40
Обещание турецкого посла
21:16
Пережившим Шоа вернут скидки на установку кнопок помощи
20:53
Яир Лапид поддержал законопроект против "Шоврим штика"
20:33
Умерла актриса, игравшая принцессу Лею в "Звездных войнах"
20:12
Арабы подтверждают, что Обама продвигал резолюцию в Совбезе
19:43
Солдаты убежали от арабов на базу
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100
Система Orphus