28.12 07:40 MIGnews.com

Франция просит Израиль и палестинцев не заниматься саботажем

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Французское правительство, накануне мирной конференции в Париже, обратилось к Израилю и палестинской автономии с просьбой не пытаться саботировать решение палестино-израильского конфликта по формуле “два государства для двух народов”.Соответствующее заявление опубликовал МИД Франции.Франция заверяет, что цель конференции - создать стимулы для возобновления палестино-израильских переговоров - но только в случае, если стороны будут вести переговоры напрямую.Между тем Биньямин Нетаниягу, как и в случае с Америкой, возлагает свои надежды на будущее правительство. Кристиан Астрози, функционер Республиканской Партии Франсуа Фийона - считающегося кандидатом в президенты, имеющим наибольшие шансы на предстоящих выборах во Франции, встретится 28 декабря с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаниягу. Нетаниягу недавно говорил с Фийоном по телефону.Астрози заверил корреспондента Решет Бет в Париже, что следующее правительство Франции изменит и улучшит отношения с Израилем.