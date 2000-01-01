28.12 07:49 MIGnews.com

"Армии арабов уничтожаются ради Израиля"

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Из любой войны на Ближнем Востоке "ось Сопротивления" выйдет победителем, даже несмотря на стремление некоторых государств "уничтожить арабские армии ради Израиля и свергнуть арабские режимы, противостоящие Израилю". Такое заявление сделал главарь ливанской шиитской группировки "Хизбалла" шейх Хасан Насралла, выступая по местному телевидению 27 декабря."Ось сопротивления выйдет победителем из этой глобальной войны против всех стран, став еще сильнее. После того, как Сопротивление унизило израильскую армию в Ливане и Палестине, стали предприниматься попытки уничтожить армии региона ради израильской армии", - цитирует шейха сайт Naharnet.Кроме того, Насралла обвинил Израиль в причастности к убийству "инженера ХАМАСа" Мохаммада Завахри в Тунисе и присоединился к ХАМАСу, возложив ответственность за это на израильские спецслужбы."Целью израильтян является каждый ученый Сопротивления – они убили Махаммада Завахри в Тунисе, Хассана аль-Лаккиса (один из лидеров "Хизбаллы", который был ликвидирован в Бейруте в 2013 году – ред.) и иракских ученых-ядерщиков. Израиль не может допустить существование умов, армий, Сопротивлений, ученых и интеллигенции, которые могут объединиться для противостояния сионистскому образованию", - сказал он.Напоследок Хасан Насралла подчеркнул, что "несмотря на всю боль и трагедии, "Хизбалла" верит в наш народ и страну, и эта страна не отвернется от Палестины".