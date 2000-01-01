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YouTube 29.12 07:15   MIGnews.com

Аббас готов к переговорам на основе принятой резолюции 2334

Лидер Палестинской автономии Махмуд Аббас заявил, что готов сесть за стол мирных переговоров с Израилем, лишь тогда, когда правительство прекратит поселенческую деятельность на "оккупированных" палестинских территориях, сообщает агентство AP.

После выступления госсекретаря США Джона Керри, палестинский лидер заявил, что готов к переговорам "через некоторое время и при условии соблюдения международного права".

Аббас настаивает на том, чтобы переговоры проходили на основе недавно принятой резолюции 2334 СБ ООН.

Напомним, что за резолюцию проголосовали 14 членов Совета Безопасности ООН. США воздержались при голосовании, вместо того чтобы наложить вето на антиизраильскую резолюцию, тем самым позволив ей пройти.

В свою очередь израильское правительство и избранный президент США Дональд Трамп обрушились с критикой на администрацию Обамы.
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