28.12 22:09 MIGnews.com

Нетаниягу обвинил США в антиизраильских высказываниях

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В канцелярии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу речь госсекретаря США Джона Керри подвергли критике, с которой он выступил 28 декабря."Выступление Керри 28 декабря было направлено против Израиля, как и резолюция СБ ООН, которую он продвигал", - говорится в сообщении канцелярии.В канцелярии сочли, что во время своей речи Керри был "одержимо сосредоточен" на проблеме израильских поселений в Иудее и Самарии. Также в администрации премьера отметили, что Джон Керри практически не коснулся корня проблемы, а именно то, что палестинцы ни при каких условиях не желают признать израильское государство в каких бы то ни было границах.Часами ранее, Керри выступая во внешнеполитическом ведомстве заявил, что что в том случае, если Израиль решит остаться единым государством с ПА, то он не сможет быть одновременно еврейским и демократическим.Он добавил, что Израилю это удастся лишь в том случае, если правительство страны вернется к политике "двух государств". Керри также считает, что Иерусалим должен стать столицей двух государств – Израиля и Палестины.Он также подчеркнул, что резолюция ООН, осуждающая строительство израильских поселений на оккупированных землях, соответствует американским ценностям.