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Пленный боевик ХАМАСа дал важную информацию о тоннелях 28.12 14:15   MIGnews.com

Пленный боевик ХАМАСа дал важную информацию о тоннелях

Разрешена к публикации информация о задержании боевика ХАМАСа, месяц назад перешедшего границу с Газой.

24-летнему Билалю Разаина было предъявлено обвинение в окружном суде Беэр-Шевы.

Разаина служил в Бригаде Изз ад-Дин аль-Касам, боевом крыле ХАМАСа.

В этом качестве он участвовал в строительстве террористических тоннелей, прошел снайперскую подготовку и выполнял обязанности по охране границы.

Его брат, Мустафа Разаина - глава аппарата безопасности ХАМАСа в северной Газе.

На допросах в ШАБАК боевик предоставил ценную информацию о сети тоннелей в северной Газе, и о методах их создания. Кроме того он выдал информацию о некоторых позициях и операциях ХАМАСа.

Он также рассказал о том, что ХАМАС продолжает практику использования гражданских объектов для прикрытия своих военных действий. В частности их дом служил базой для рытья туннелей и хранения оружия, а во время операции "Несокрушимая Скала" его брат и другие высокопоставленные оперативники командовали действиями боевиков их больницы "Камель Адвана".

Сам Билаль во время операции “Нерушимая скала” служил курьером, доставлявшим сообщения от командования ХАМАС а его брату. По показаниям Разаина, лидеры ХАМАСа руководили боевыми действиями з укрытий, вырытых под объектами гражданской инфраструктуры, в том числе, госпиталя Адван.
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