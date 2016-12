28.12 14:07 MIGnews.com

"Керри проложит путь к миру"

Лидер Организации освобождения Палестины, бывший глава палестинской делегации на мирных переговорах с Израилем Саиб Арикат возлагает надежды на то, что в своем завтрашнем выступлении в Госдепе госсекретарь США Джон Керри обозначит четкие рамки палестино-израильского мирного соглашения, основанного на принятой Советом Безопасности ООН антиизраильской резолюции №2334."Речь идет о резолюции, которая является справедливой для всех сторон, и которая будет необходима Керри для дальнейшей работы", - заявил он изданию The Times of Israel.Напомним, что накануне египетская пресса опубликовала информацию о встрече Керри и Ариката, в ходе которой американцы заверили палестинцев в том, что поддержат их в работе над резолюцией Глава ООП раскритиковал действия премьер-министра Израиля Нетаниягу, заявив, что он "оказался в дипломатической черной дыре и вместо того, чтобы попытаться найти из нее выход, делает все возможные ошибки, чтобы еще сильнее в нее углубиться". Напомним, что после голосования в Совбезе глава правительства распорядился ввести санкции в отношении стран, поддержавших документ: временно прекратить все рабочие связи с ними, отозвать послов из Новой Зеландии и Сенегала, а также прекратить оказание финансовой помощи Сенегалу.Что же касается выступления госсекретаря, то Арикат не стал делиться соображениями на счет того, какие именно последствия оно может произвести на сложившуюся ситуацию в палестино-израильских отношениях. Однако, ссылаясь на другой палестинский источник, The Times of Israel пишет, что особых надежд на его речь никто не возлагает."В Палестинской автономии никто не питает иллюзий на счет того, что эта речь может произвести значительный эффект или окажет положительное влияние на политику будущей администрации избранного президента США Дональда Трампа", - заявил источник на правах анонимности.