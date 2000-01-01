Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com






За 2016 год ШАБАК предотвратил 400 терактов | Фото: Israel Defense Forces/Flickr28.12 11:55   MIGnews.com

За 2016 год ШАБАК предотвратил 400 терактов

С начала года общая служба безопасности Израиля ШАБАК предотвратила более 400 террористических атак. Об этом начальник ведомства Надав Аргаман сообщил на церемонии вручения Премии премьер-министра за достижения в оперативно-разведывательной деятельности за 2015-2016 годы, которая состоялась в штаб-квартире ШАБАКа.

"Именно благодаря качеству разведданных, передовым технологиям и превосходным человеческим ресурсам ШАБАК сорвал в этом году более 400 атак. Вы видели то, что видели все, но вы думали так, как до вас не думал никто прежде", - заявил Аргаман, обращаясь к агентам ШАБАКа.

За 2016 год ШАБАК предотвратил 400 терактов | Фото: Канцелярия премьер-министра

Премия премьер-министра присуждается раз в два года за высококвалифицированное планирование операций, безупречное профессиональное исполнение и результат, который вносит неоценимый вклад в достижение целей борьбы с терроризмом и обеспечение безопасности государства. Удостоились ее шесть креативных операций, а руководившие их разработкой и проведением сотрудники награждены почётными грамотами.

Среди операций-лауреатов премии: разработка сложных технологических способов противостояния волне "террора одиночек"; реализация операции по получению доступа к ценным передовым разведданным; предотвращение деятельности террористических инфраструктур, предназначенных для совершения тяжёлых терактов; разработка секретных способов действия и разнообразного оперативного инструментария, применяемого к различного рода противникам, которым противостоит Общая служба безопасности.

"Общая служба безопасности ежегодно проводит сотни операций, которые являются защитной стеной от террора, действующего во вред безопасности Израиля и его граждан. Сотрудники ШАБАКа, принимавшие участие в этих операциях, проявили экстраординарные качества: творчество, мужество, изобретательность и смелость. Качественные разведданные, добытые вами, бесценны.

Благодаря блестяще проведенным контртеррористическим операциям, организованным ШАБАКом, в подготовке которых использовались самые передовые кибертехнологии и достижения кибериндустрии, изобретательность и решимость, были спасены многие жизни. От имени граждан Израиля, я отдаю вам честь и благодарю за службу, которая является невидимым щитом", - заявил премьер-министр Нетаниягу, обращаясь к присутствующим.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
12:36
Министр Эрдан назвал выступление Керри "жалким"
12:27
Причиной смертей в Иркутске стал метанол
11:42
Открыта запись на программы Минпроса для одаренных детей
11:34
Поставки вертолетов в Сирию запрещены
11:11
Внимание, вегетарианцы: соя и тофу влияют на качество спермы
10:43
Хермон открылся для посетителей
10:29
Влиятельный демократ просит Керри оставить Израиль в покое
10:06
В Черном море обнаружено более 1,5 тысяч обломков Ту-154
09:50
"Командир, мы падаем". Последние слова пилота
09:37
Куба запретила культ личности Фиделя Кастро
09:13
"Поддержка резолюции Новой Зеландией - объявление войны"
09:13
Гатас не знал, что передал телефоны
08:42
Сын убитой в Берлине израильтянки зажег городскую менору
08:07
Керри: существует полный консенсус против поселений
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100
Система Orphus