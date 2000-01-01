28.12 11:55 MIGnews.com

За 2016 год ШАБАК предотвратил 400 терактов

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С начала года общая служба безопасности Израиля ШАБАК предотвратила более 400 террористических атак. Об этом начальник ведомства Надав Аргаман сообщил на церемонии вручения Премии премьер-министра за достижения в оперативно-разведывательной деятельности за 2015-2016 годы, которая состоялась в штаб-квартире ШАБАКа."Именно благодаря качеству разведданных, передовым технологиям и превосходным человеческим ресурсам ШАБАК сорвал в этом году более 400 атак. Вы видели то, что видели все, но вы думали так, как до вас не думал никто прежде", - заявил Аргаман, обращаясь к агентам ШАБАКа.Премия премьер-министра присуждается раз в два года за высококвалифицированное планирование операций, безупречное профессиональное исполнение и результат, который вносит неоценимый вклад в достижение целей борьбы с терроризмом и обеспечение безопасности государства. Удостоились ее шесть креативных операций, а руководившие их разработкой и проведением сотрудники награждены почётными грамотами.Среди операций-лауреатов премии: разработка сложных технологических способов противостояния волне "террора одиночек"; реализация операции по получению доступа к ценным передовым разведданным; предотвращение деятельности террористических инфраструктур, предназначенных для совершения тяжёлых терактов; разработка секретных способов действия и разнообразного оперативного инструментария, применяемого к различного рода противникам, которым противостоит Общая служба безопасности."Общая служба безопасности ежегодно проводит сотни операций, которые являются защитной стеной от террора, действующего во вред безопасности Израиля и его граждан. Сотрудники ШАБАКа, принимавшие участие в этих операциях, проявили экстраординарные качества: творчество, мужество, изобретательность и смелость. Качественные разведданные, добытые вами, бесценны.Благодаря блестяще проведенным контртеррористическим операциям, организованным ШАБАКом, в подготовке которых использовались самые передовые кибертехнологии и достижения кибериндустрии, изобретательность и решимость, были спасены многие жизни. От имени граждан Израиля, я отдаю вам честь и благодарю за службу, которая является невидимым щитом", - заявил премьер-министр Нетаниягу, обращаясь к присутствующим.