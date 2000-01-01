Мятежи на границе с Газой отменяют третью неделю подряд
Третью неделю подряд в секторе Газа отменяют пятничные акции протеста вдоль границы с Израилем.
Организаторы настаивали на том, что этот шаг "не имеет ничего общего с недавним соглашением", и был предпринят "исключительно для защиты палестинцев от израильских военных", передает The Times of Israel.
В пятницу ливанская газета сообщила, что комитет, ответственный за организацию протестов, обсуждал вопрос о том, следует ли уменьшить частоту еженедельных демонстраций. Сейчас проводится дискуссия о "сворачивании маршей один раз в месяц или во время национальных праздников", однако решение по этому вопросу пока не принято.
13 ноября после 48-часовых боев между Израилем и палестинским "Исламским джихадом" протесты были отменены только в третий раз с момента их начала в конце марта 2018 года. Этот шаг был отмечен, как попытка главарей ХАМАСа избежать новой конфронтации.
На прошлой неделе так называемая Национальная комиссия Великого марша возвращения и прорыва осады Газы, в которую вошли представители террористов, заявила, что протест был отменен, чтобы позволить палестинцам "оказать членам семей мучеников и раненых, а также тем, чьи дома были повреждены в результате израильской агрессии".
Палестинцы участвовали в протестах с марта 2018 года каждую пятницу, требуя от Израиля снять ограничения на передвижение людей и товаров в прибрежный анклав. Демонстрации постоянно сопровождались беспорядками с использованием против ЦАХАЛ взрывчатки, бутылок с "коктейлей Молотова", камней и прочих травмоопасных средств. Израильские военные были вынуждены открывать огонь и использовать слезоточивый газ.
Ограничения на передвижение палестинцев объясняется тем, что ХАМАС и другие террористические группы в противном случае могут контрабандой ввозить оружие в сектор.