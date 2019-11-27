Арабский мир начинает признавать Израиль

На прошлой неделе группа арабских журналистов из Саудовской Аравии, Кувейта, Ирака и Египта посетила Израиль в качестве гостей Министерства иностранных дел Израиля.
Об этом говорится в статье политического эксперта и журналиста Мики Халперна на сайте Newsmax.
Три из этих четырех стран, а именно Саудовская Аравия, Кувейт и Ирак, не имеют официальных отношений с Израилем. Из стран-участниц только Египет официально признает государство.
Халперн уточнил, что поездка журналистов прошла спокойно и без неприятных инцидентов. Это был уже второй визит представителей СМИ из арабских стран за последние полгода. Первый завершился нападениями: саудовского блогера заплевали на Храмовой горе и швырнули в него стулом.
В отличие от первого тура, организованного МИД, ни один из журналистов в этот раз публично не распространялся, что собирается ехать в Израиль. Визит совпал с Лондонской конференцией, где встретились арабские под эгидой Арабского совета по региональной интеграции. Одним из пунктов на повестке дня было прекратить бойкот Израиля.
По словам Халперна, участники конференции пришли к выводу, что отказ от Израиля в экономическом плане привел к неудаче и даже вреду для арабского дела. Потому было решено не просто признать страну, но и сотрудничать с ней.
"Важно понимать, что есть арабские лидеры и арабские мыслители, которые осознают, что сотрудничество с Израилем может быть взаимовыгодным. Даже когда стороны не согласны, все еще есть выгоды от встречи и заключения соглашений, которые помогут развивать регион. Но их (лидеров и мыслителей) – меньшинство, и до сих пор их голоса почти не были услышаны", – уточняет журналист.
По его словам, арабским странам сложно признать легитимность Израиля. Только за закрытыми дверями и в дальних коридорах проводятся секретные встречи. С помощью визитов, спонсируемых МИД, Израиль пытается найти выход, который может продемонстрировать арабскому миру, что в стране – "не все зло".