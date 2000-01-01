28.11 06:45 MIGnews.com

ЦАХАЛ сносит дома убийц Двира Сорека

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По сообщениям в палестинских СМИ, ЦАХАЛ приступил к сносу домов 24-летнего Насира Асфара и 30-летнего Касем Асфара, убивших Дира Сорека в Гуш Эцион.Ночью силы ЦАХАЛа блокировали район деревни Бейт Кахил, в котором осуществляется снос. Несколько групп солдат размещены на крышах близлежащих зданий.Уже в августе силы ЦАХАЛа и МАГАВа провели замеры домов убийц и подготовили их к сносу.Группы палестинцев пытались блокировать въезд в Хеврон и вступили в столкновения с ЦАХАЛем. Палестинцы жгут покрышки и забрасывают солдат камнями.БАГАЦ две недели назад одобрил решение о сносе домов четырех террористов, участвовавших в убийстве, и отверг петиции их семей. Заместитель главы БАГАЦа Ханана Мельцер в решении суда написал: “Я хочу выразить мои искренние соболезнования семье покойного Двира Сорека , вместе надеждой на то, что просьба Нои Сорек будет осуществлена , что невинные более не будут страдать и мы вернемся в те дни, когда такого рода сдерживание более не понадобится”.Убийцы Двира Сорека, кузены Касем и Касим Асфара, были задержаны в ходе рейда полицейского спецназа Ямам в бейт Кахил через 48 часов после теракта.