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ЦАХАЛ сносит дома убийц Двира Сорека 28.11 06:45   MIGnews.com

ЦАХАЛ сносит дома убийц Двира Сорека

По сообщениям в палестинских СМИ, ЦАХАЛ приступил к сносу домов 24-летнего Насира Асфара и 30-летнего Касем Асфара, убивших Дира Сорека в Гуш Эцион.

Ночью силы ЦАХАЛа блокировали район деревни Бейт Кахил, в котором осуществляется снос. Несколько групп солдат размещены на крышах близлежащих зданий. 

Уже в августе силы ЦАХАЛа и  МАГАВа провели замеры домов убийц и подготовили их к сносу.

Группы палестинцев пытались блокировать въезд в  Хеврон и вступили в столкновения с ЦАХАЛем. Палестинцы жгут покрышки и забрасывают солдат камнями.

БАГАЦ две недели назад одобрил решение о сносе домов четырех террористов, участвовавших в убийстве, и отверг петиции их семей. Заместитель главы БАГАЦа Ханана Мельцер в решении суда написал: “Я хочу выразить мои искренние соболезнования семье покойного Двира Сорека , вместе надеждой на то, что просьба Нои Сорек будет осуществлена , что невинные более не будут страдать и мы вернемся в те дни, когда такого рода сдерживание более не понадобится”.

Убийцы Двира Сорека, кузены Касем и Касим Асфара, были задержаны в ходе рейда полицейского спецназа Ямам в бейт Кахил через 48 часов после теракта.


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