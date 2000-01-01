28.10 14:58 MIGnews.com

ХАМАС дал ответ по поводу выборов в ПА

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Террористическая организация ХАМАС поддерживает проведение "парламентских" и "президентских" выборов на территории ПА.Об этом информирует информагентства Safa. Уточняется, что Центральная избирательная комиссия ПА уже проинформирована."ХАМАС готов к партнерству и альянсу со всеми, кто встречается с ним перед лицом "израильской оккупации" и продвигает палестинский национальный проект", – сказал официальный представитель организации Абдулатиф аль-Кану.По словам пресс-представителя Хазема Кассема, ХАМАС сделает все, что в его силах, чтобы сделать процесс выборов успешным.