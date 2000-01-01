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Чиновница из Рамаллы обозвала Израиль `величайшим раком` | Фото:28.10 12:05   MIGnews.com

Чиновница из Рамаллы обозвала Израиль "величайшим раком"

Губернатор Рамаллы Лайла Ганнам, имеющая докторскую степень по психологии, назвала Израиль "величайшим раком".

С таким заявлением она выступила в ходе мероприятия, посвященного палестинским женщинам, пережившим и борющимся с раком молочной железы, передает The Jerusalem Post.

По данным издания, аналогичные слова Ганнам произносила в 2018 году, когда Израиль выдал около 20 тысяч разрешений палестинцам для обращения за медицинской помощью или сопровождения больных. Однако с марта это число резко сократилось, так как ПА перестала разрешать своим жителям получать помощь в еврейском государстве.

Что примечательно, координация по медицинским вопросам между Израилем и ПА продолжается с 1995 года. Рак – одно из самых часто излечиваемых заболеваний. Из шести тысяч больных раком палестинцев из Иудеи и Самарии, 1200 были вылечены в израильских больницах, в том числе в восточном Иерусалиме.


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