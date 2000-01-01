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В Газе заявили об одном убитом в ходе протестов | Фото:28.09 09:28   MIGnews.com

В Газе заявили об одном убитом в ходе протестов

В ходе разгона солдатами ЦАХАЛ акции протеста в секторе Газа 20-летний палестинец был смертельно ранен в грудь.

Об этом сообщает The Jerusalem Post со ссылкой на министерство здравоохранения Палестинской автономии.

По данным издания, в итоге протеста 63 демонстранта получили ранения, у 31 из которых якобы зафиксированы огнестрельные ранения.

Стоит отметить, что в пятничной акции протеста, которые еженедельно проходят на границе сектора Газа еще с марта 2018 года, на этот раз участвовали около 7000 палестинцев. Власти Израиля уже неоднократно объясняли, что не имеют другого выбора, кроме как применять силу для разгона протестующих, пытающихся разрушить барьер и незаконно пересечь границу с Газой.


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