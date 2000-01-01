28.09 14:30 MIGnews.com

Дания больше не будет поддерживать Израиль "из принципа"

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Правительство Дании приняло решение изменить внешнеполитический курс и дистанцироваться от заявления экс-министра иностранных дел страны Андерса Самуэльсена о том, что Королевство будет "из принципа" голосовать против резолюций Совета по правам человека ООН в отношении Израиля.Об этом заявил действующий глава внешнеполитического ведомства страны Йеппе Кофод, передает местное интернет-издание Jyllands-Posten.По словам Кофода, Дания впредь следует выступать по соответствующему вопросу единым фронтом с остальными членами Европейского Союза, чтобы ее голос был услышан.Вместе с тем он отметил, он выразил поддержку позиции Самуэльсена в том, что касается спорного "седьмого пункта", посвященного Израилю, который, по его словам, необходимо отменить.Так называемый "седьмой пункт" в повестке СПЧ появился в 2007 году. Тогда большинство стран-членов Совета ООН проголосовали за рассмотрение в отдельном порядке дел о "нарушении прав человека на оккупированных Израилем палестинских территориях".