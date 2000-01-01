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Десятки палестинцев прорвались через забор безопасности | Фото:28.09 13:02   MIGnews.com

Десятки палестинцев прорвались через забор безопасности

Десятки палестинцев в пятницу, 27 сентября, незаконно прорвались через забор безопасности.

Инцидент произошел в районе Тулькарм на севере Западного берега недалеко, что неподалеку израильского города Нетания, сообщает The Times of Israel.

Палестинцы уничтожили несколько секций забора, а также уже второй раз за неделю устроили диверсию на пункте пропуска. Прорыву не помешал даже тот факт, что ЦАХАЛ недавно перебросил в этот район дополнительные силы, а блокпост укрепил бетонными плитами.

Отмечается, что в ходе предыдущего прорыва палестинцы повредили ворота, пропустив через них на камеру нескольким авто, после чего распространили видео в социальных сетях.

Местные жители жалуются силовикам на постоянные кражи, а также выражают недовольство неспособностью властей пресечь прорывы. ЦАХАЛ пока не комментирует на последний инцидент.


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