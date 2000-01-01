28.09 13:02 MIGnews.com

Десятки палестинцев прорвались через забор безопасности

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Десятки палестинцев в пятницу, 27 сентября, незаконно прорвались через забор безопасности.Инцидент произошел в районе Тулькарм на севере Западного берега недалеко, что неподалеку израильского города Нетания, сообщает The Times of Israel.Палестинцы уничтожили несколько секций забора, а также уже второй раз за неделю устроили диверсию на пункте пропуска. Прорыву не помешал даже тот факт, что ЦАХАЛ недавно перебросил в этот район дополнительные силы, а блокпост укрепил бетонными плитами.Отмечается, что в ходе предыдущего прорыва палестинцы повредили ворота, пропустив через них на камеру нескольким авто, после чего распространили видео в социальных сетях.Местные жители жалуются силовикам на постоянные кражи, а также выражают недовольство неспособностью властей пресечь прорывы. ЦАХАЛ пока не комментирует на последний инцидент.