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Рейд на деревню террориста, совершившего теракт в Адаме28.07 08:11   MIGnews.com

Рейд на деревню террориста, совершившего теракт в Адам

В ночь на субботу, 28 июля, солдаты ЦАХАЛа совершили рейд в Кубар на Западном берегу. Именно там проживал 17-летний террорист, который совершил теракт в Адаме в минувший четверг.

По сообщениям палестинских СМИ, израильские войска дважды побывали в деревне террориста. Подробности рейда не сообщаются.

ЦАХАЛ никак не прокомментировал данную информацию.

В пятницу, 27 июля, ЦАХАЛ совершил рейд в Кубар. Военные допросили нескольких членов семьи террориста. Также ЦАХАЛ заморозил разрешение родственникам 17-летнего убийцы на работу в Израиле.

Напомним, террорист с ножом напал на троих местных жителей поселения Адам в четверг, 26 июля. Жертвой нападения стал 31-летний израильтянин. Еще два человека получили ранения. Араб был застрелен на месте одним из пострадавших.


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