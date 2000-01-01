28.07 08:11 MIGnews.com

Рейд на деревню террориста, совершившего теракт в Адам

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В ночь на субботу, 28 июля, солдаты ЦАХАЛа совершили рейд в Кубар на Западном берегу. Именно там проживал 17-летний террорист, который совершил теракт в Адаме в минувший четверг.По сообщениям палестинских СМИ, израильские войска дважды побывали в деревне террориста. Подробности рейда не сообщаются.ЦАХАЛ никак не прокомментировал данную информацию.В пятницу, 27 июля, ЦАХАЛ совершил рейд в Кубар. Военные допросили нескольких членов семьи террориста. Также ЦАХАЛ заморозил разрешение родственникам 17-летнего убийцы на работу в Израиле.Напомним, террорист с ножом напал на троих местных жителей поселения Адам в четверг, 26 июля. Жертвой нападения стал 31-летний израильтянин. Еще два человека получили ранения. Араб был застрелен на месте одним из пострадавших.