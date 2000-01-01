29.07 07:08 MIGnews.com

Деревня Ахед Тамими готовится встречать ее как героиню

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Родная деревня 17-летней палестинской арабки Ахед Тамими, "прославившейся" своей пощечиной израильскому солдату, готовится встречать ее, как героиню.По информации Ynet, по Наби-Салех развесили плакаты с портретами Тамими и приготовили сотни стульев для желающих послушать ее выступление.За день до освобождения арабки ее отец Бассем Тамими заявил, что жители их деревни ждут от его дочери, что она "возглавит борьбу с Израилем".По его словам, во время заключения Ахед не без помощи других заключенных окончила среднюю школу и теперь задумывается о высшем образовании.