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Беспорядки у границы: 17-летний араб скончался от ранений28.07 11:58   MIGnews.com

Беспорядки у границы: 17-летний араб скончался от ранений

В ходе беспорядков у границы Израиля с Газой был убит 17-летний палестинец. Он получил огнестрельное ранение в пятницу, 27 июля, в рамках так "называемого марша возвращения" недалеко от Рафаха. Араб скончался рано утром в субботу, 28 июля, в больнице.

Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Газы. Некий Мухмен аль-Хамса стал третьим по счету палестинцем, который был убит в пятничных беспорядках. Также около 200 арабов получили ранения.

По данным палестинского министерства, с начала насильственных протестов были убиты 157 палестинцев.


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