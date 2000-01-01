Иордания об аннексии: мир не может больше молчать

Министр иностранных дел Иордании Айман Сафади осудил планы Израиля по распространению суверенитета на долину реки Иордан и поселения в Иудее и Самарии.
Об этом он заявил во время встречи со специальным посланником ООН на Ближнем Востоке Николаем Младеновым, передает газета Аl-Ghad.
"Это решение убьет возможность существования двух государств, сделав решение с одним государством неизбежным. Мир не может молчать перед лицом институционализации апартеида и расизма", – подчеркнул он.
По словам Сафади, распространение израильского суверенитета якобы может "разрушить основы, на которых строится ненасильственный процесс".
После встречи с Младеновым глава МИД также сообщил, что обсудил с посланником ООН усилия по предотвращению "незаконной аннексии оккупированных палестинских земель".