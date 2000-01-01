28.05 08:05 MIGnews.com

Иордания об аннексии: мир не может больше молчать

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Министр иностранных дел Иордании Айман Сафади осудил планы Израиля по распространению суверенитета на долину реки Иордан и поселения в Иудее и Самарии.Об этом он заявил во время встречи со специальным посланником ООН на Ближнем Востоке Николаем Младеновым, передает газета Аl-Ghad."Это решение убьет возможность существования двух государств, сделав решение с одним государством неизбежным. Мир не может молчать перед лицом институционализации апартеида и расизма", – подчеркнул он.По словам Сафади, распространение израильского суверенитета якобы может "разрушить основы, на которых строится ненасильственный процесс".После встречи с Младеновым глава МИД также сообщил, что обсудил с посланником ООН усилия по предотвращению "незаконной аннексии оккупированных палестинских земель".