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Аббас: мирный план США “пойдет в ад” 28.05 07:36   MIGnews.com

Аббас: мирный план США “пойдет в ад”

Председатель Палестинской автономии (ПА) Махмуд Аббас заявил в понедельник на церемонии в Рамалла, что израильско-палестинский мирный план администрации Трампа «пойдет в ад».

Согласно сообщению в Arutz Sheva, Аббас сказал, что тот, кто хочет решить палестинский вопрос, должен начать с решения его политического аспекта, а не пытаться продавать иллюзии на миллиарды долларов.

«Сделка века» пойдет в ад, и экономический проект, над которым они работают в следующем месяце, тоже пойдет в ад ... мы сказали, что не примем эту встречу и ее результаты, потому что они продают нам иллюзии, которые ни к чему не приведут », - подчеркнул председатель ПА.

Аббас имел в виду экономический семинар «Мир к процветанию», который состоится 25 и 26 июня в Бахрейне.

Высокопоставленные представители Белого дома на прошлой неделе заявили, что администрация Трампа планирует выпустить экономическую составляющую своего предстоящего ближневосточного мирного плана в ходе этого семинара.


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