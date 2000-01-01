Аббас: мирный план США “пойдет в ад”

Председатель Палестинской автономии (ПА) Махмуд Аббас заявил в понедельник на церемонии в Рамалла, что израильско-палестинский мирный план администрации Трампа «пойдет в ад».
Согласно сообщению в Arutz Sheva, Аббас сказал, что тот, кто хочет решить палестинский вопрос, должен начать с решения его политического аспекта, а не пытаться продавать иллюзии на миллиарды долларов.
«Сделка века» пойдет в ад, и экономический проект, над которым они работают в следующем месяце, тоже пойдет в ад ... мы сказали, что не примем эту встречу и ее результаты, потому что они продают нам иллюзии, которые ни к чему не приведут », - подчеркнул председатель ПА.
Аббас имел в виду экономический семинар «Мир к процветанию», который состоится 25 и 26 июня в Бахрейне.
Высокопоставленные представители Белого дома на прошлой неделе заявили, что администрация Трампа планирует выпустить экономическую составляющую своего предстоящего ближневосточного мирного плана в ходе этого семинара.