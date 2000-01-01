28.05 20:17 MIGnews.com
В израильском лесу вспыхнул пожар из-за воздушного шара
Пожарные и спасательные службы Израиля борются с пламенем в лесу Беэри на юге Израиля, которое было вызвано зажигательным воздушным шаром.
Об этом сообщает The Times of Israel
.
Сегодня было зарегистрировано как минимум два других таких пожара.
В настоящее время пожарные ведут борьбу с мощным пожаром в центральном городе Эльад.
Власти заявили, что им уже удалось ликвидировать огонь. Однако позже чиновники сообщили, что недалеко от места происшествия возник еще один пожар.
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