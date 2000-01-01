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В израильском лесу вспыхнул пожар из-за воздушного шара | Фото:28.05 20:17   MIGnews.com

В израильском лесу вспыхнул пожар из-за воздушного шара

Пожарные и спасательные службы Израиля борются с пламенем в лесу Беэри на юге Израиля, которое было вызвано зажигательным воздушным шаром.

Об этом сообщает The Times of Israel.

Сегодня было зарегистрировано как минимум два других таких пожара.

В настоящее время пожарные ведут борьбу с мощным пожаром в центральном городе Эльад.

Власти заявили, что им уже удалось ликвидировать огонь. Однако позже чиновники сообщили, что недалеко от места происшествия возник еще один пожар.


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