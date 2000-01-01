Кушнер и Гринблатт посетят Израиль и Иорданию

Делегация во главе со старшим советником президента США Дональда Трампа Джаредом Кушнером отправится на этой неделе в Иорданию, а затем в Иерусалим.
Об этом во вторник, 28 мая сообщает The Times of Israel со ссылкой на представителя Белого дома.
Неназванный чиновник сказал, что Кушнер вместе с посланником по Ближнему Востоку Джейсоном Гринблаттом и специальным представителем по Ирану Брайаном Хуком отправится в Рабат, Амман и Иерусалим.
Группа приземлилась сегодня утром в Марокко, согласно сообщениям израильских СМИ. Ожидается, что они встретятся с королем Мухаммедом VI, чтобы обсудить участие высокопоставленных марокканских чиновников в экономическом семинаре в Манаме, передает 13-й канал.
Кушнер и Гринблатт отправятся в среду в иорданскую столицу Амман и встретятся с королем Абдуллой, чтобы убедить его выразить поддержку семинару, говорится в сообщении.
Ранее Белый дом объявил, что на саммите будет развернут первый этап мирного предложения, посвященного экономическим аспектам, которые, по словам Джейсона Гринблатта, "могут открыть процветающее будущее для палестинцев".